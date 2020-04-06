В Австралии закрыли пляж из-за нарушителей карантина

Власти Австралии приняли решение закрыть самые популярные пляжи на восточном побережье континента в районе города Голд-Кост из-за наплыва отдыхающих, сообщает Guardian. Соответствующее решение было принято мэром одноименного города Томом Тейтом, после того как в социальные сети попали фотографии сотен человек, загорающих на берегу океана.

"Мы не будем сидеть сложа руки. Речь идет о безалаберности людей, которые нарушают базовые принципы социального дистанцирования и правила поведения на фоне дальнейшего распространения COVID-19", - сказал Тейт. По словам градоначальника, эта вынужденная мера и ее принятие продиктовано исключительно заботой о здоровье австралийцев.

С конца марта здесь действуют правила, запрещающие без "веских оснований" покидать дом. За неисполнение требований о самоизоляции нарушителям грозит штраф в размере до одной тысячи австралийских долларов, что составляет порядка 46 тысяч рублей. Уважительными причинами для появления на улице считаются поход в магазин, поездка на работу или учебу, занятия физкультурой, визит к врачам или обращение в социальные службы.

Голд-Кост называют туристической меккой континента. Протяженность местного пляжа составляет больше 40 километров, ежегодно сюда приезжают свыше двух млн человек.