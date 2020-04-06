В Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирус

На стационарном лечении, сообщает БЕЛТА, находятся 634 человека. В основном это лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. "Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Клиники страны, в частности столичная инфекционная больница, имеют все необходимое для лечения пациентов, подтвердил агентству заместитель главного врача этого медицинского учреждения Святослав Вельгин. Медик уточнил, что сейчас в больнице находятся пациенты от 17 до 85 лет, у которых подтвержден COVID-19. В легких и среднетяжелых случаях иммунитет человека, по его словам, справляется сам. Если заболевание протекает в более тяжелой форме, применяем активную терапию.

Кстати, он сослался на данные мировой статистики, согласно которой около 15 процентов всех пациентов переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в искусственной вентиляции легких в отделениях реанимации и интенсивной терапии."Методы лечения общеизвестны, они есть в мировой литературе. Зарубежные центры, которые работают с такими пациентами, тоже делятся своим опытом. Рекомендованные препараты у нас есть, мы их применяем и получаем неплохой результат", - сообщил Вельгин.

Кроме того, в больнице, по его словам, предприняты все необходимые меры предосторожности, направленные на ограничение контактов здоровых людей с больными. "Пациенты не ходят по территории, а находятся в боксах. Еду им приносят прямо в палаты. Все передачи от родственников - через медперсонал. Соответственно разрываются цепочки передачи инфекции", - пояснил врач, добавив, что лечение в среднем продолжается две недели.

Правда, в республике уже зарегистрировано и 13 случаев смерти инфицированных коронавирусом, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены COVID-19, информируют новостные порталы.