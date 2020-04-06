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06.04.2020 15:00
Рубрика: В мире

В Британии появляются слухи о серьезных проблемах со здоровьем Джонсона

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Премьер-министр Великобритании, инфицированный коронавирусом и пробывший в самоизоляции в своей квартире на Даунинг стрит 10, провел минувшую ночь в лондонском госпитале Сент-Томас на южном берегу Темзы напротив парламента и всего в нескольких минутах ходьбы от премьерской канцелярии.
Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Десять дней лечения пока не привели к заметному улучшению состояния здоровья главы правительства. В Британии пошли слухи, что Джонсон болен серьезнее, чем сообщается местными СМИ. Однако премьерская канцелярия категорически отвергает подобные вымыслы. "По совету его (Джонсона - прим. "РГ") доктора премьер-министр был помещен в госпиталь для проведения тестов. Подобный шаг был предпринят в целях предосторожности, поскольку у премьер-министра продолжаются вот уже 10 дней симптомы коронавируса. По словам представителя канцелярии премьер-министра, Джонсон останется в госпитале "так долго, как потребуется".

Официальные лица, как сообщает британское издание "Индепендент", настоятельно подчеркивают, что госпитализация премьер-министра отнюдь не вызвана чрезвычайной ситуацией с его здоровьем, и что Джонсон останется во главе правительства. Премьер-министр, как утверждается, продолжит постоянные контакты со своими коллегами и госслужащими.

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Между тем было заявлено, что в случае если состояние Джонсона ухудшится, функции главы правительства перейдут к министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу. Уже в понедельник Рааб председательствовал на утреннем заседании правительственного комитета по чрезвычайной ситуации с COVID-19. Именно этот комитет определяет сегодня в Британии стратегию и тактику борьбы с коронавирусом.

Напряженность и неопределенность возникшие в связи с затянувшейся болезнью Бориса Джонсона была незамедлительно подхвачена и финансовыми рынками: фунт стерлингов заметно ослабел по отношению как к доллару, так и к евро. Ситуация в целом в стране, в которой сегодня широким фронтом идет наступление коронавируса, пока не внушает оптимизма.

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