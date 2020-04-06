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06.04.2020 07:53
Рубрика: В мире

В Британии построили самое большое в мире отделение интенсивной терапии

Текст: Максим Макарычев
В Британии менее чем за две недели построено самое большое в мире отделение интенсивной терапии, чтобы помочь властям страны в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее правительство Великобритании приняло решение возвести его в знаменитом конференц-центре ExCel.
Фото: AFP/Glyn KIRK Фото: AFP/Glyn KIRK
Фото: AFP/Glyn KIRK

Британские медицинские работники и военные строители вместе работали над капитальным ремонтом лондонского центра ExCel, в котором обычно проводятся крупные международные и национальные конференции и выставки, и всего за девять дней построили мобильный госпиталь. "Нет ничего удивительного в том, что эта новая больница в Лондоне была создана с нуля менее чем за две недели", - сказал исполнительный директор британской Национальной службы здравоохранения (NHS) Саймон Стивенс, добавив, что медицинские работники и военные сделали "за несколько дней то, что обычно занимает годы".

Фото: REUTERS
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Больница была построена для того, чтобы помочь властям справиться с ростом спроса на неотложную медицинскую помощь из-за коронавируса, которым заразились 34 192 человека и от которого погибли 2926 человек в Альбионе. Согласно данным университета Джона Хопкинса, глобальные случаи заражения COVID-19 в мире в субботу превысили миллион.

Временная больница, названная в честь медсестры Флоренс Найтингейл, в настоящее время вмещает 500 койко-мест, хотя в NHS дали понять, что в этом мобильном госпитале в восточном Лондоне можно разместить от 4000 до 5000 человек.

Больницы NHS по всей стране уже освободили более 33 000 койко-мест для больных коронавирусом, что эквивалентно 50 новым госпиталям. Вдобавок, десятки частных больниц согласились высвободить до 8000 мест для заболевших коронавирусом, а также предоставить персонал и оборудование для лечения пациентов с COVID-19.

Больница "Найтингейл" находится на территории в 83,6 тысячи квадратных метров, что эквивалентно примерно площади 12 футбольных полей. Учреждение состоит из 78 палат, названных в честь британских медицинских работников. Эти зоны будут разделены на отсеки по шесть пациентов и смогут обеспечить вентиляцию легких с помощью аппаратов ИВЛ для 2800 пациентов, помогая дышать тем, у кого наблюдается острая форма заражения.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Для работы в госпитале задействованы медицинские работники всей системы британского здравоохранения, включая студентов-медиков, а также сотни бывших медсестер, врачей и других сотрудников, которые вернулись в NHS из-за коронавируса.

Государственная служба здравоохранения также заручилась помощью британских авиакомпаний easyJet и Virgin Atlantic, призвав тех из них, кто раньше работал в медицинской отрасли или имеет навыки оказания первой медицинской помощи (CPR), оказать содействие своим коллегам в больнице.

EasyJet после этого обратилась с письмом ко всем девяти тысячам своих британских сотрудников, в том числе четырем тысячам бортпроводников, которые обучены CPR, а Virgin Atlantic также разослала письма примерно четырем тысячам своим служащих.

NHS тем временем объявило о том, что в ближайшее время в Альбионе будут возведены еще два мобильных госпиталя. Они находятся в процессе строительства в Манчестере, на северо-западе Англии, и в Бирмингеме, в центральной части страны.

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