В ФАС поступают жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) начали поступать жалобы на подорожание имбиря. Также в списке товаров, цена которых вызывает вопросы потребителей, лимон и чеснок. Претензии граждане высказывают в основном по поводу ценовой политики небольших магазинов и рынков, уточнила Анна Мирочиненко, начальник управления контроля АПК ФАС.

По закону о торговле, если в течение 30 календарных дней подряд рост розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30% и более, правительство имеет право не более, чем на 90 дней установить предельно допустимые розничные цены на них.

Вмешательство антимонопольного органа в ценообразование участников рынка возможно, если они занимают доминирующее положение, а также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий, уточняют в ФАС.

По данным мониторинга, который проводит ведомство, в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга ("Перекресток", "Пятерочка", "Диски", "Метро") средняя цена на лимоны составляла менее 145 рублей за килограмм. В то же время в других сетях ("Вкусвилл", "Глобус") стоимость лимонов, импортированных из Узбекистана, варьировалась от 230 до 899 рублей за килограмм.

Вместе с тем, средняя цена лимонов "на полке" магазинов сети "Магнит" во всех округах РФ составляет менее 130 рублей за килограмм, корня имбиря - около 400 рублей, сообщили в ФАС.

Там добавили, что внутренний рынок по этим товарам практически полностью зависит от импортных поставок и повышение цен на них вызвано снижением предложения в связи с ограничениями, введенными со стороны стран импортеров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Свой вклад внесло и кратковременное повышение спроса.

После нормализации ситуации с импортными поставками цены также пойдут вниз, полагают в антимонопольной службе.