В Германии предложили отправлять на карантин всех прибывающих в страну

Власти Германии предлагают отправлять на 14-дневный карантин всех, кто прибывает в страну, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Такую идею, как сообщает AFP, высказали в министерстве внутренних дел ФРГ, однако пока это лишь рекомендация, поскольку подобное решение должны принимать федеральные земли.

Если региональные власти согласятся с предложением, эта мера вступит в силу 10 апреля. На карантин будут отправлять граждан как Германии, так и других стран-членов ЕС (в связи с закрытием границ Евросоюза граждане иных стран попасть на территорию ФРГ просто не могут).

Германия еще в середине марта установила жесткий контроль на границах с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией, пытаясь ограничить распространение Covid-19. При этом власти ФРГ вернули в страну 220 немцев, которые находились за границей.

Отмечается, что предлагаемый карантин может вызвать недовольство врачей в приграничных регионах, поскольку именно на расположенные тут больницы придется основная нагрузка.

Согласно последним данным, в ФРГ зарегистрировано свыше 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1500 человек скончались.