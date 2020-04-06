Новости

Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году 20:29
Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение 20:27
Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса 20:21
В Крыму СК начал проверку отеля, принимавшего туристов 20:19
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией 20:09
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов 20:06
В Москве умерли двое больных с коронавирусом 19:49
В Ленобласти нашли магазин по продаже запчастей от ворованных машин 19:36
В Германии предложили отправлять на карантин всех прибывающих в страну 19:32
Владислав Федулов назначен замминистра экономического развития 19:24
В борьбе с коронавирусом врачам поможет искусственный интеллект 19:20
Крымский ученый назвал регионы, которым угрожают пожары в Чернобыле 19:12
Петербургские автодилеры попросили признать их пострадавшими от COVID-19 19:10
Жителям Севастополя выдали 60 тысяч пропусков 19:05
Иисуса Воробьева оштрафовали за неповиновение полиции 19:01
Ученые подсчитали количество левшей на планете 19:00
В Мурманской области анонсировали строительство спортивного интерната 18:52
Зюганов представил Мишустину предложения по поддержке граждан и экономики 18:47
Минтруд: На поддержку семей с детьми перечислят 200 млрд. рублей 18:41
Kia рассказала, сколько успела продать Seltos в России 18:38
Германия и Австрия выступили против выпуска "коронавирусных" облигаций 18:23
Курение во время самоизоляции обошлось болгарину в 2,5 тысячи евро 18:21
В Дербенте отменили запрет на въезд и выезд из города 18:11
Якушев: При сложностях с удаленной оплатой ЖКУ можно взять рассрочку 18:10
Кроссоверы Mazda CX-5 в России отзывают из-за дефектной оптики 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 19:32
Рубрика: В мире

В Германии предложили отправлять на карантин всех прибывающих в страну

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии предлагают отправлять на 14-дневный карантин всех, кто прибывает в страну, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Такую идею, как сообщает AFP, высказали в министерстве внутренних дел ФРГ, однако пока это лишь рекомендация, поскольку подобное решение должны принимать федеральные земли.

Фото: AFP/Uta TOCHTERMANN
Меркель поделилась впечатлениями от домашнего карантина

Если региональные власти согласятся с предложением, эта мера вступит в силу 10 апреля. На карантин будут отправлять граждан как Германии, так и других стран-членов ЕС (в связи с закрытием границ Евросоюза граждане иных стран попасть на территорию ФРГ просто не могут).

Германия еще в середине марта установила жесткий контроль на границах с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией, пытаясь ограничить распространение Covid-19. При этом власти ФРГ вернули в страну 220 немцев, которые находились за границей.

Отмечается, что предлагаемый карантин может вызвать недовольство врачей в приграничных регионах, поскольку именно на расположенные тут больницы придется основная нагрузка.

Согласно последним данным, в ФРГ зарегистрировано свыше 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1500 человек скончались.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния