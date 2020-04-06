В интернете пройдет первый фестиваль фильмов о космосе

И вот одна из первых российских "ласточек" - Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" состоится на платформе more.tv.

Даты проведения "Циолковского" ("Tsiolkovsky" Space Fest) - 9-12 апреля. Фестиваль в этом году планировалось провести в Калуге - "колыбели космонавтики", однако, ввиду усиливающихся мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране и запретом на массовые мероприятия, конкурсные показы и объявление лауреатов фестиваля перенесли в интернет.

На участие в основном конкурсе претендовали более 1000 проектов из 80 стран мира. Итоговый список участников и их фильмы можно будет посмотреть на платформе уже с 9 апреля. Подведению итогов фестиваля будет посвящена специальная программа, которая выйдет на сервисе 12 апреля 2020 года. В рамках этой программы будут объявлены лауреаты конкурса художественных, документальных фильмов и телепрограмм и обладатели призов фестиваля: Гран-при имени Клушанцева - Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты; Гран-при имени Королева - Лучший режиссер; Золотой приз за лучший документальный фильм от 50 минут; Золотой приз за лучший документальный фильм среднего метража от 10 до 50 минут; Золотой приз за лучший документальный фильм короткого метража до 10 минут; Приз за оригинальный вклад в документальное кино (Art vision); Приз "Особый взгляд" и награда Лучшая студенческая работа.

Специальный приз фестиваля предоставляет корпорация "Роскосмос". Также будет вручен почетный приз Президента кинофестиваля "Циолковский". Эту позицию занимает известный продюсер, режиссер и актер Игорь Угольников.