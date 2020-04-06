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06.04.2020 13:39
Рубрика: Культура

В интернете пройдет первый фестиваль фильмов о космосе

Текст: Сусанна Альперина
Кинофестивали в Сети до нынешней поры были делом довольно редким. К счастью, "РГ" одной из первых освоила эту форму - у нас уже более 10 лет проходит фестиваль "Дубль дв@". Как раз в эти дни можно смотреть кино на нашем сайте. Однако сейчас ситуация кардинально поменяется. Кинофестивали в интернете станут неотъемлемой частью нашей жизни. Объявлено, например, что виртуально пройдет крупнейший фестиваль "Трайбека", где состоится и онлайн-премьера фильма "Спутник", отобранного в программу от нашей страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И вот одна из первых российских "ласточек" - Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" состоится на платформе more.tv.

Даты проведения "Циолковского" ("Tsiolkovsky" Space Fest) - 9-12 апреля. Фестиваль в этом году планировалось провести в Калуге - "колыбели космонавтики", однако, ввиду усиливающихся мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране и запретом на массовые мероприятия, конкурсные показы и объявление лауреатов фестиваля перенесли в интернет.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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На участие в основном конкурсе претендовали более 1000 проектов из 80 стран мира. Итоговый список участников и их фильмы можно будет посмотреть на платформе уже с 9 апреля. Подведению итогов фестиваля будет посвящена специальная программа, которая выйдет на сервисе 12 апреля 2020 года. В рамках этой программы будут объявлены лауреаты конкурса художественных, документальных фильмов и телепрограмм и обладатели призов фестиваля: Гран-при имени Клушанцева - Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты; Гран-при имени Королева - Лучший режиссер; Золотой приз за лучший документальный фильм от 50 минут; Золотой приз за лучший документальный фильм среднего метража от 10 до 50 минут; Золотой приз за лучший документальный фильм короткого метража до 10 минут; Приз за оригинальный вклад в документальное кино (Art vision); Приз "Особый взгляд" и награда Лучшая студенческая работа.

Специальный приз фестиваля предоставляет корпорация "Роскосмос". Также будет вручен почетный приз Президента кинофестиваля "Циолковский". Эту позицию занимает известный продюсер, режиссер и актер Игорь Угольников.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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