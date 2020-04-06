В Иране число больных коронавирусом превысило 60 тысяч

В Исламской Республике число случаев заражения COVID-19 достигло 60 500. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 2274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, за последние 24 часа от COVID-19 в стране умерли 136 человек", - говорится в заявлении минздрава Ирана.

По данным ведомства, с 19 февраля в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались 3739 пациентов.

"Выздоровели 24 236 заразившихся. Состояние 4083 заболевших остается тяжелым", - отметил Джаханпур.