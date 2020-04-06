В Испании коронавирусом заразились более 19 тысяч врачей и медсестер

Свыше 19400 врачей и медсестер заразились коронавирусом нового типа в Испании. Об этом проинформировали сегодня в министерстве здравоохранения пиренейского королевства.

По словам заместителя директора центра по координации предупреждений и чрезвычайным ситуациям Марии Хосе Сьерры, 20 процентов из них уже выздоровели. Госпитализация понадобилась лишь десятой части заболевших медиков, остальные проходят лечение на дому.

Согласно последним данным, в Испании зафиксировано 135032 случая заражения коронавирусом, 13055 человек скончались, 40437 выздоровели. Первое место по числу инфицированных в стране занимает столичный регион, в Мадриде отмечено свыше 38 тысяч случаев.

Власти полагают, что зараженных может быть гораздо больше. В связи с этим планируется провести массовое тестирование на коронавирус. Проверке подвергнут пациентов больниц, жителей домов, где были отмечены случаи инфицирования. Для этого Испания закупила 5 миллионов тестов, один миллион из них был уже отправлен в регионы. Люди, у которых будет диагностирован коронавирус, даже если у них не проявилось никаких симптомов, будут отправляться в карантин, а не останутся дома, как это было прежде.