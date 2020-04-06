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06.04.2020 11:39
Рубрика: В мире

В Испании проведут массовое тестирование на коронавирус

Текст: Юрий Когалов
Власти Испании намерены провести массовое тестирование на коронавирус. Правительство королевства, наконец, признало необходимость раннего выявления CVID-19 и изоляции бессимптомных инфицированных. Как пишет El Mundo, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам подготовиться к крупномасштабным проверкам населения еще в середине февраля, однако в Испании к этому пришли только сейчас.

Правительство сформировало рабочую группу, которая займется этим вопросом. Согласно официальным данным на воскресенье, в стране 130759 зараженных коронавирусом. Однако исследование британского Имперского колледжа, информации которого доверяет испанский минздрав, говорит о 7 миллионах инфицированных. Чтобы установить реальное число заболевших, и будет проведено тестирование.

Фото: EPA-EFE/TONI ALBIR
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В настоящее время министерство здравоохранения работает с рядом организаций, чтобы наладить быстрое получение результатов. Как сообщил глава ведомства Сальвадор Илья, Испания приобрела 5 миллионов тестов, один миллион из них был отправлен в регионы. По его словам, тестирование будет проводиться в местах с высоким числом зараженных, как в больницах, так и в жилых домах.

Люди, у которых будет диагностирован коронавирус, даже если у них не проявилось никаких симптомов, будут отправляться в карантин, а не оставаться дома, как это было прежде. Для этого накануне премьер-министр Педро Санчес запросил у глав регионов списки гостиниц, общежитий и спортивных центров, где эти люди могут быть размещены.

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