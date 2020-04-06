В Испании проведут массовое тестирование на коронавирус

Правительство сформировало рабочую группу, которая займется этим вопросом. Согласно официальным данным на воскресенье, в стране 130759 зараженных коронавирусом. Однако исследование британского Имперского колледжа, информации которого доверяет испанский минздрав, говорит о 7 миллионах инфицированных. Чтобы установить реальное число заболевших, и будет проведено тестирование.

В настоящее время министерство здравоохранения работает с рядом организаций, чтобы наладить быстрое получение результатов. Как сообщил глава ведомства Сальвадор Илья, Испания приобрела 5 миллионов тестов, один миллион из них был отправлен в регионы. По его словам, тестирование будет проводиться в местах с высоким числом зараженных, как в больницах, так и в жилых домах.

Люди, у которых будет диагностирован коронавирус, даже если у них не проявилось никаких симптомов, будут отправляться в карантин, а не оставаться дома, как это было прежде. Для этого накануне премьер-министр Педро Санчес запросил у глав регионов списки гостиниц, общежитий и спортивных центров, где эти люди могут быть размещены.