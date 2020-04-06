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06.04.2020 15:01
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет

Текст: Айсель Герейханова
Выплаты на детей до трех лет по пять тысяч рублей смогут получить как те семьи, у которых материнский капитал еще не израсходован, так и те, кто его полностью потратили. Кроме того, заявление на выплату можно будет подать до 1 октября этого года. Об этом рассказала заместитель главы Минтруда Ольга Баталина на совещании "Единой России" по вопросу выплат на детей в режиме видеоселектора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Неважно, когда они потратили свой материнский капитал. Важно, что у них такое право было и сертификат семьи получали", - пояснила она.

По ее словам, уже сейчас от россиян поступает много вопросов о том, кто сможет претендовать на эту выплату и до какого момента надо подавать заявление.

Напомним, что в своем обращении к гражданам Владимир Путин заявил о том, что семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Баталина разъяснила несколько моментов, касающихся этих выплат.

- Выплаты будут получать те семьи, у которых право на материнский капитал возникнет до 1 июля 2020 года

- Независимо от даты рождения ребенка внутри месяца семья получает выплату за этот весь полный месяц. Даже если ребенок, например, родится 30 июня, семья все равно будет иметь право на выплату на один месяц.
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- Семья может подать заявление на такую выплату до октября этого года. Все, кто сделает это с апреля по июнь, будут получать выплаты в ежемесячном режиме. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь, получат выплату за три месяца одним платежом.

- НДФЛ с этих выплат не взимается. Важно также, что эта сумма также не учитывается при расчете доходов семьи при других мерах соцподдержки. "Иначе плюс 15 тысяч доходов и семья может вылететь из других мер поддержки", - пояснила Баталина.

Ранее Путин, заявляя о необходимости выплат на детей до трех лет, подчеркивал, что такая поддержка важна для семей, где дети не посещают ясли или детские сады.

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