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06.04.2020 12:02
Рубрика: В мире

В мире осталось лишь 16 стран без коронавируса

Текст: Евгения Акулова
5 апреля список государств с зарегистрированными случаями коронавируса пополнил Южный Судан. Самое молодое в мире государство с населением порядка 11 миллионов человек долго сопротивлялось, вводя жесткие превентивные меры: было прекращено авиасообщение, с 15 марта закрыты школы, запрещены религиозные и спортивные мероприятия, введен комендантский час. Однако избежать попадания вируса в страну не удалось - его выявили у прибывшей из Нидерландов 29-летней сотрудницы миссии ООН.
Микронезия. Фото: iStock Микронезия. Фото: iStock
Микронезия. Фото: iStock

Сейчас, по данным американского университета Джона Хопкинса, из 54 африканских государств осталось лишь три, где до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса. Одно из них - королевство Лесото. 30 марта это небольшое горное государство-анклав с населением немногим более 2 миллионов человек вступило в 25-дневный карантин. Продолжают работу лишь больницы, магазины и коммунальные службы. Лесото стало первым государством Африки, полностью закрывшим границы с целью предотвращения распространения коронавируса. Не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 и в Сан-Томе и Принсипи. Правда, по мнению ВОЗ, причина - в том, что в этом островном государстве в Гвинейском заливе просто нет оборудования для проведения тестов. Тем не менее, в Сан-Томе и Принсипи, где проживает чуть более 200 тысяч человек, во всю идет подготовка к возможной вспышке эпидемии - закрыты школы, отменены авиарейсы, на карантин помещены около ста человек, недавно прибывших из-за границы.

Фото: RIJASOLO / AFP
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Замыкают тройку африканских государств, свободных от пандемии, Коморы. То, что на этом архипелаге, расположенном на юго-западе Индийского океана, пока не зарегистрировано ни одного случая заражения, местные власти объясняют особенностями местной медицины. Дело в том, что в СКО широко применяется лекарство для лечения малярии, и, хотя научного подтверждения этому нет, местные врачи полагают, что именно антималярийные мероприятия позволили государству избежать распространения коронавируса. Йемен - еще одна страна Арабского мира, куда, по официальным данным, пока не добрался COVID-19. Тем не менее, государство серьезно подготовилось к борьбе с эпидемией: стороны йеменского конфликта согласились на прекращение огня, а в Адене создан карантинный центр. В ВОЗ отмечают, если в Йемене начнется эпидемия, система здравоохранения ослабленного многолетней войной государства не выдержит и жизни миллионов людей окажутся под угрозой.

Очень рано начали бить тревогу из-за коронавируса и в КНДР. Уже 24 января в стране был введен карантин, прекращено железнодорожное и воздушное сообщение с другими странами, ужесточена проверка прибывающих в страну иностранцев, а срок карантина для них продлен до 30 дней. Тем не менее, по мнению южнокорейских экспертов из Центра исследований межкорейского сотрудничества, точных данных по ситуации на Севере недостаточно, поэтому точно сказать, как обстоят дела в стране, довольно сложно.

Не поддались атакам вируса также Таджикистан и Туркменистан, по крайней мере, по официальным данным. В Таджикистане было проведено более 700 исследований на COVID-19, все тесты дали отрицательный результат. Все приезжающие в страну отправляются в карантин, и, по данным ВОЗ, сейчас в карантинных зонах остаются около 4 тысяч человек.

Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images
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Однако большая часть свободных от коронавирусной инфекции стран, конечно же, - островные государства. Республика Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Соломоновы острова, Тувалу, Тонга, Вануату - отдаленное географическое расположение и привычная социальная изоляция сыграли им на руку. Например, Науру с населением 10 тысяч человек в год посещает лишь 160 туристов, а ближайший населенный пункт находится в 320 километрах - это относящийся к архипелагу Кирибати остров Банаба, где пока также нет зараженных. Можно предположить, что столь отдаленное место не нуждается в особой защите. Однако на острове всего одна больница и острая нехватка медперсонала, а в госпитале в Тувалу - всего 100 коек. Аналогичная ситуация складывается и в других островных государствах, поэтому власти просто не могут лишний раз рисковать. В связи с этим тихоокеанские островные государства закрыли границы, при появлении малейших симптомов граждане обязаны обратиться в больницу, анализы отправляют в близлежащий к острову крупный город и отпускают человека только после получения отрицательного результата.

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