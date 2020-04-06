В новом шоу звезды расскажут, чем занимаются на карантине

В первом выпуске актриса Наталья Бардо покажет, как ухаживать за собой, когда все салоны закрыты, а ее партнер по команде в шоу "Последний герой. Зрители против звезд" Надежда Ангарская из Comedy Woman расскажет, как держать фигуру под контролем и проведет виртуальную экскурсию по своему деревенскому дому, где туалет... на улице. Помешанный на спорте и тренировках в зале музыкант Стас Костюшкин продемонстрирует комплекс упражнений, которые помогают ему поддерживать отличную форму дома, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приготовит яичницу по фирменному рецепту и устроит импровизированный концерт на кастрюлях. И, наконец, таролог Аида Мартиросян раскинет карты, чтобы они дали ответ на тему сколько еще продлится режим самоизоляции.

В каждом выпуске "Сидим дома со звездами" - пять новых участников, а также море советов, как оригинально и с пользой провести время там, где застал режим самоизоляции - в квартире, за городом, за рубежом.