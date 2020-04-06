В Перу 16 человек скончались от отравления алкоголем

В Перу в последнюю неделю отмечено массовое отравление алкоголем: 16 человек скончались, почти столько же находятся в больницах. Все они таким образом пытались защитить себя от заражения коронавирусом нового типа.

Это довольно распространенное заблуждение, подчеркивает местное новостное агентство Andina. Однако люди верят в этот слух и скупают различные спиртные напитки.

По данным полиции, все указанные случаи отравления связаны с алкогольной продукцией сомнительного происхождения, которую продавали в регионе Уанкавелика. На данный момент вся она конфискована. Власти намерены ввести запрет на продажу алкоголя, пока действует режим самоизоляции в стране, продавцов и покупателей буду штрафовать.