В первые 2 месяца 2020 года Россия нарастила экспорт мыла и лекарств

В январе-феврале 2020 года внешнеторговый оборот России снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9% до 93,5 млрд долларов, сообщает ФТС.

Однако некоторым экспортно ориентированным отраслям удалось выиграть от сложившейся в мире ситуации. Так, на 17% выросли физические объемы экспорта мыла и моющих средств, на 10,3% - медицинских препаратов. Рост показали также внешние поставки продовольствия - они выросли на 11,1% в стоимостных объемах и на 1,9% в физических. Существенно нарастили физические объемы поставок за рубеж производители свинины (в 2,1 раза), мяса (+84,7%), птицы (+74,7%) сливочного масла (+12,2%).

В целом российский экспорт просел в стоимостных объемах до 59,2 млрд долларов (-12,7%). Меньше стали экспортировать машины и оборудование - за два месяца с начала года упали физические поставки легковых (-25,6%) и грузовых автомобилей (-33,2%).