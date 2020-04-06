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06.04.2020 11:59
Рубрика: Экономика

В РАНХиГС разработают рекомендации по удаленной работе чиновников

Текст: Юлия Кривошапко

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации на базе ВШГУ РАНХиГС разработает рекомендации по организации работы федеральных госслужащих в режиме удаленного доступа. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как сообщила "Российской газете" академический директор Центра Мария Шклярук, работу планируется завершить к 15 апреля.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Цифровая трансформация госуправления предполагает не только создание технических решений и современных сервисов, но также организационные и управленческие изменения в работе, - отметила Шклярук. - Рекомендации Центра будут учитывать необходимость перестройки повседневных процессов операционного менеджмента, новые форматы постановки задач и обратной связи, способы организации групповой работы и контроля выполнения поставленных задач".

Переход на формат удаленной работы стал новой реальностью в марте 2020 года для большинства россиян, в том числе для госслужащих. Для того, чтобы сохранить и увеличить эффективность работы, недостаточно обеспечить доступ в интернет и создать IT-инфраструктуру: в применении к государственному управлению добавляются факторы сложности, связанные, например, с документооборотом, составляющим государственную тайну, а также с документами для служебного пользования. Кроме того, при удаленной работе возникают коммуникационные проблемы: участники команд и руководители ограничены в возможности увидеть коллег, получить привычную обратную связь в формате диалога или совещания.

"Учитывая то, что сегодня система государственного управления подвергается перегрузкам в связи с пандемией коронавируса, важно учитывать не только фактор удаленной работы, но и большое количество новых вызовов, с которыми сталкиваются государственные служащие вне зависимости от занимаемой должности, - уточняет Мария Шклярук. - Кроме того, при выстраивании системы операционного управления приходится учитывать невозможность точно прогнозировать, когда госслужащие смогут вернуться к привычному формату работы".

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