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Текст:   Марина Трубилина 
22:50 06.04.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 74(8128)

Плата за простой

В карантин можно будет не платить за аренду

Единые правила отсрочки арендной платы для предпринимателей разработало минэкономразвития.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Ведомство внесло на рассмотрение правительства проект постановления, в котором определяются условия отсрочки платежей за аренду нежилых помещений (предприниматели могут требовать ее, ссылаясь на "антикризисный" закон). Предлагается установить, что в период действия режимов ЧС или повышенной готовности отсрочка предоставляется на арендную плату в полном объеме. В дальнейшем, после отмены этих режимов и до 1 октября нынешнего года арендаторы смогут вносить половину обычной платы. Задолженность же по аренде за месяцы карантина предприниматели будут гасить в течение 2021-2023 годов ежемесячно в равном объеме.

Фото: Istock
Как карантин отразится на рынке недвижимости

Штрафные санкции за несоблюдение арендатором порядка и сроков внесения платы предлагается не применять. При этом коммунальные платежи, включенные в договор, должны выплачиваться, за исключением случаев, если от их уплаты освободили самого арендодателя.

Предполагается, что на этих условиях будет предоставляться отсрочка по оплате аренды недвижимости, находящейся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности. Речь идет о договорах, заключенных до введения режима повышенной готовности или ЧС. Арендаторы должны иметь отношение к наиболее пострадавшим от эпидемии отраслям экономики.

Кроме того, предусматриваются меры поддержки другой стороны - собственников нежилых помещений. Субъектам РФ рекомендуется предоставить владельцам недвижимости, которые дали своим клиентам отсрочку по аренде, меры поддержки по налогу на имущество.

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