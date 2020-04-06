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Текст:   Галина Мисливская 
12:20 06.04.2020

В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах

В комитете Совета Федерации по федеративному устройству разработали законопроект, который позволит перевести апартаменты в разряд жилых помещений с возможностью регистрации в них, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава комитета Олега Мельниченко напомнил, что в последние 10 лет апартаменты стали популярным видом недвижимости, особенно в крупных городах России, однако в законодательстве такое понятие отсутствует.

Это "порождает значительное количество проблем", отметил сенатор. Во-первых, граждане не могут зарегистрироваться по месту жительства, поскольку помещения считаются нежилыми. Во-вторых, обитатели апартаментов не обеспечиваются объектами социальной инфраструктуры.

Фото: iStock
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"Нельзя игнорировать объективные процессы развития городов и блокировать развитие нового сегмента недвижимости - многофункциональных зданий и многофункциональных зон. В связи с этим весьма важно установить правовой статус апартаментов и зданий, в которых они расположены", - уверен Олег Мельниченко.

Сенаторы предлагают ввести в законодательство новый вид жилых помещений - "апартаменты в многофункциональном доме", это даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим апартаментам. В подготовленном ими законопроекте определяется статус уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами, а также условия обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в апартаментах.

Документ направлен на рассмотрение в правительство, после получения отзыва работа над ним будет продолжиться силами Совфеда и Минстроя.

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