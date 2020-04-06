В Турции будут бесплатно раздавать медицинские маски

В связи со стремительным распространением коронавируса власти Турции начнут бесплатно раздавать медицинские маски - по пять штук в неделю каждому жителю страны. Средства защиты направят в почтовые отделения республики.

Чтобы получить маску, нужно заполнить соответствующую форму на специально созданном для этого сайте. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа для населения младше 20 лет. А 21 марта такая же мера была принята в отношении лиц старше 65 лет.

За сутки в Турции выявили еще три тысячи человек, инфицированных COVID-19. Общее число заразившихся составило 27 тысяч человек, 574 - скончались.