Хештеги #StayAtHome (оставайтесь дома. - Прим. "РГ") и призывы вроде "мойте руки" и "держите дистанцию друг от друга" будут появляться в видеоиграх по-разному. Так, к примеру, в новом гоночном симуляторе от компании Codemasters большие баннеры и постеры с соответствующими рекомендациями будут установлены вдоль гоночной трассы. Благодаря их размеру проезжающему мимо игроку будет сложно их не заметить. Компания Rebellion также разместит у себя сообщение "оставайтесь дома" с гиперссылкой на официальный сайт британского правительства на стартовой веб-странице для скачивания игр. Кроме того, фирма развернет "антикоронавирусную пропаганду" и в своих комиксах. Не осталась в стороне и Activision Blizzard King, которая не только разместит в популярных играх призывы оставаться дома, но еще и отдаст под медицинские рекомендации свои 230 цифровых рекламных постеров.

Однако не только британские представители индустрии видеоигр решили присоединиться к борьбе с коронавирусом. Еще раньше публиковать у себя рекомендации прямиком с сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решились 18 мировых разработчиков, среди которых такие гиганты, как Activision Blizzard и Riot Games. Подобный ход многие эксперты назвали настоящим "миром во время чумы", так как еще в прошлом году ВОЗ занесла так называемое "игровое расстройство" (читай, зависимость от видеоигр) в одиннадцатое издание Международной классификации болезней, тем самым записав себя в кровные враги гейм-индустрии.