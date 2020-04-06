ВЦИОМ назвал важные для россиян идейные поправки к Конституции

Среди поправок к Конституции, затрагивающих мировоззрение россиян, большинство - 89% - выделяют норму о недопущении фальсификации истории, 9% называют этот пункт не важным. Об этом следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Исследование ВЦИОМ посвящено изменениям в Основной закон, касающимся идейных воззрений наших граждан и обеспечения суверенитета. На прошлой неделе был опубликован опрос, посвященный двум другим блокам поправок - социальному и политическому. Там лидерами стали соответственно гарантии качественной и доступной медицины и снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ участвовать в следующих выборах главы государства.

Сейчас 90% опрошенных заявляют, что лично поддерживают внесение поправки о защите исторической правды в Основной закон, 7% говорят об обратном.

На втором месте по значимости в блоке, касающемся мировоззрения граждан, признание культуры РФ как уникального наследия многонационального народа, 87% высказались за этот пункт. Каждый десятый считает, что он не важен (10%).

На третьем месте - закрепление статуса русского как языка государствообразующего народа, 86% опрошенных отметили эту поправку. Противоположного мнения придерживаются 11%.

Также 83% назвали самым важным защиту института брака как союза мужчины и женщины, 15% говорят об обратном. Далее - закрепление статуса РФ как правопреемника СССР на своей территории, значимость этих изменений подчеркивают 81% россиян, иначе считают 14% опрошенных.

Среди поправок в Конституцию, касающихся защиты суверенитета России, рейтинг возглавляет положение о защите государственной целостности и нерушимости границ страны (87%). Лично поддерживают внесение этой поправки 90% респондентов, 6% говорят об обратном.

Кроме того, 86% наших сограждан отметили значение закрепления статуса РФ как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, 11% не согласны с такой позицией.

На третьем месте - запрет для чиновников хранить деньги и ценности за пределами РФ, иметь двойное гражданство и вид на жительство другой страны, 83% называют этот пункт важным, 14% придерживаются противоположной точки зрения.

За поправку о принципах суверенитета нашей страны, признании приоритета Конституции над международным правом выступили 74% россиян, 17% не разделяют такое мнение.