Вячеслав Муругов посоветовал, какие фильмы смотреть в самоизоляции

Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.

Вячеслав Муругов, президент "НМГ Студии", заместитель генерального директора НТМ по развлекательному вещанию, генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" и телеканала СТС:

- Называть любимые фильмы всегда сложно. Все зависит от времени, состояния и повестки. Думаю, сейчас всем необходимы жизнеутверждающие и духоподъемные сюжеты, в которых герои справляются с трудностями, чей талант и человеческая смекалка мотивирует сворачивать горы, в конце концов, истории, в которых люди остаются людьми даже в самые темные времена.

Я выбрал картины про совершенно разных людей. Что их объединяет? Каждому удалось совершить какое-то свое чудо.

1 "Форрест Гамп", 1994.

25 лет назад фильм стал триумфатором "Оскара" и номером один практически в любом списке. История "неполноценного" парня, который преуспевает во всем, за что берется - волшебная пилюля от депрессии.

2 "28 дней спустя", 2002.

На заре пандемии вышло много подборок фильмов о зомби. Логичная реакция на опасный вирус. На мой взгляд, превзойти кино Дэнни Бойла невозможно. Это очень жестокая притча на тему "человек человеку волк". Но хорошо, что среди волков есть люди вроде героя Киллиана Мерфи, которые не перейдут моральную черту.

3 "Рэй", 2004.

Байопик - коварный жанр. Велик шанс услышать язвительное "не похож". К ленте о Рэе Чарльзе вопросов не возникает. Джейми Фокс буквально влез в кожу человека сложной судьбы, ставшего музыкальной иконой.

4 "Она", 2013.

В фильме Спайка Джонза люди предпочитают заводить отношения с операционными системами. Персонаж Хоакина Феникса так и поступает. И встретив ту единственную с голосом Скарлетт Йохансон, заново учится любить и отпускать. Кажется, он вновь обретает себя. Важное достижение для человека, искалеченного вирусом одиночества.

5 "В погоне за счастьем", 2006.

Особенный фильм в карьере Уилла Смитта. Его герой готов на все ради сына. Он трудится в поте лица. Он опускается на самое дно, но ему хватает сил от него оттолкнуться. В итоге зрителя ждет награда - самая выстраданная и справедливая развязка.

6 "Эрин Брокович", 2000.

Красивая женщина борется с системой и побеждает - что может быть лучше? Спустя 20 лет после выхода эта социальная драма Содерберга актуальна как никогда. Джулия Робертс превратилась из народной красотки в народного героя и сделала это безупречно.

7 "Человек дождя", 1988.

Сентиментальное роуд-муви, вечное кино о сострадании. Идеальный дуэт Тома Круза и Дастина Хоффмана. Этот фильм необходимо пересматривать, чтобы регулярно получать дозу доброты.

8,9,10 И, конечно же, рекомендую три наших фильма. "Вторжение", "Лед -2" и "Спутник". Первые два уже успели побывать в прокате и сейчас доступны на цифровых платформах. "Спутник" выйдет на онлайн-ресурсах 23 апреля.