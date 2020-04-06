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06.04.2020 14:52
Рубрика: В мире

Вице-премьер Польши ушел в отставку из-за конфликта в правящей коалиции

Текст: Ариадна Рокоссовская
Вице-премьер польского правительства Ярослав Говин подал в отставку из-за конфликта вокруг даты президентских выборов. По его мнению, в нынешней ситуации, когда весь мир противостоит пандемии коронавируса, нельзя проводить всеобщее голосование.
Фото: PIOTR NOWAK/EPA Фото: PIOTR NOWAK/EPA
Фото: PIOTR NOWAK/EPA

Напомним, что на 10 мая в Польше назначены выборы президента. При этом, в Польше введен режим эпидемии. Это значит, что запрещены не только скопления людей, но и по двое людям не из одной семьи собираться в общественных местах запрещено. Оппозиция требует переноса голосования, как это повсеместно происходит в других странах Европы, охваченной эпидемией коронавируса. Но правящая партия "Право и Справедливость" отказывается, и у нее есть на это веская причина. Дело в том, что во время серьезных кризисов люди склонны поддерживать власть. Это подтверждают результаты исследования, проведенного польским социологическим центром IBRIS: если выборы все же состоятся 10 мая, на участки отважатся прийти всего лишь 20,7 процентов избирателей, зато это будет дисциплинированный электорат правящей партии "ПиС", голосующий за действующего президента Анджея Дуду. В этой ситуации его ждет победа в первом туре с 41,9 процентов голосов.

Фото: Олег Минеев/ РИА Новости
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По данным издания Onet.pl, дата проведения выборов вызвала раскол в правящей коалиции. Началось с того, что министр здравоохранения Лукаш Шумовский пытался объяснить лидеру партии "ПиС" Ярославу Качиньскому, который принимает ключевые решения в жизни страны, что отправить 30 миллионов избирателей на участки во время эпидемии - это огромный риск. Качиньский быстро поставил молодого министра на место. Тогда убедить главу "ПиС" попытался партнер по коалиции - председатель партии "Согласие" Ярослав Говин. Пользуясь тем, что без его 18 депутатов у правящей партии не будет большинства в Сейме, он пригрозил Качиньскому вето, даже если голосование будет дистанционным, как планируют власти. При этом, Говин предлагал перенести выборы на три месяца, на год и даже на два. Но ни один из этих вариантов не был принят. После того, как утром в понедельник депутаты правящей партии внесли в парламент законопроект, предусматривающий голосование по почте, Ярослав Говин подал в отставку со всех своих постов - вице-премьера и министра науки и образования. "Даже в такой тяжелой ситуации польская политическая элита не в состоянии прийти к согласию", - посетовал он на прощание.

Отметим, что против дистанционного голосования по почте уже выступили все политические силы, представленные в сейме - от левых до националистов и евроскептиков. И избиратели, судя по опросу, проведенному центром исследований United Surveys, участвовать в таком действе не планируют. "Определенно нет" на вопрос, проголосовали бы Вы по почте, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, ответили 42,5 процента респондентов, "скорее нет" - 13 процентов. "Определенно да" и "Скорее да" ответили лишь 23 процента и 15,9 процента опрошенных соответственно.

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