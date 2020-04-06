Владислав Федулов назначен замминистра экономического развития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра экономического развития Владислава Федулова, с 2012 года возглавлявшего Департамент информационных технологий и связи правительства РФ. В Минэкономразвития он также будет курировать IT.

Федулов пришел в аппарат правительства в 2008 году на должность начальника отдела Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления. В 2009 году он стал замдиректора Департамента информационных технологий и связи, который потом возглавил.

До перехода в правительство Федулов работал в министерствах регионального развития (2005-2006) и экономического развития и торговли (2006-2008), Счётной палате (2008).