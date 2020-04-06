ВОЗ рекомендует сохранять двигательную активность во время карантина

Пребывание в карантинном режиме может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Европейский офис ВОЗ подготовил рекомендации по физической активности и подсказал конкретные действия, упражнения и техники расслабления, которые помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого времени.

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, цитирует рекомендации организации RT. Возможно также сочетание умеренной и интенсивной физической активности.

Как выполнить это требование в условиях домашней изоляции? ВОЗ дала несколько практических советов.

1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. Разминки являются дополнением к рекомендациям по продолжительности физической активности. Можно использовать комплексы физических упражнений. Также помогут танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом, если есть такая возможность.

2. Используйте онлайн ресурсы. Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе на YouTube. Начиная новый комплекс упражнений, будьте осторожны и примите во внимание свои ограничения.

3. Ходите. Даже в небольших помещениях хождение или марш на месте помогут вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей.

4. Проводите время в стоячем положении. Сократите время в положении сидя, и по возможности отдавайте предпочтение положению стоя. В идеале в активное время суток старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Попробуйте организовать рабочее место так, чтобы работать в положении стоя.

5. Расслабление. Медитация, глубокие медленные вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие.

6. Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сладких напитков. Ограничьте или исключите потребление алкогольных напитков. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей и ограничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным продуктам. активности