Впервые на русском языке выйдет бестселлер Аккантино о гениальных художниках

Итальянский публицист Альфредо Аккатино вернул жизнь и достоинство тем, кто, казалось, потерял их навсегда. Он собрал по крупицам и воссоздал истории жизни 36 гениальных художников из 25 стран, о которых никогда не напишут в учебниках по искусству.

Фото: предоставлено издательством "Слово"

"Им просто было суждено - пускай только однажды за всю жизнь - оставить неизгладимый след в истории, предвосхищая моду и тенденции, чтобы придать своему времени более определенную форму и индивидуальность", - описывает героев своей книги "Таланты без поклонников. Аутсайдеры в искусстве" Аккатино. Сын художника, выросший в мастерской отца Энрико Аккатино Альфредо точно знает, что любовь к искусству - это тяжелый крест, а каждое произведение всегда вдохновлено самой жизнью. Его попытка спасти потерянное творчество произвела эффект разорвавшейся бомбы в родной автору Италии. Теперь этот бестселлер доступен и российскому читателю благодаря издательству "Слово". Большинство работ и фотографий из книги публикуются в России впервые.

Своих будущих героев - тех, кто жил в Париже, Берлине и Санкт-Петербурге в 1920-е и 1930-е годы, студентов Баухауза и мастеров "дегенеративного искусства", выставленных на одноименной выставке, организованной Гитлером, Аккатино обнаруживал на самых дальних стенах музеев, которые обычно соседствуют с туалетами и лифтами, в каталогах, купленных на развалах и малоизвестных аукционах и даже среди случайных картинок Google. И постепенно мало кому известное имя в подписи обретало плоть и кровь, и возникал большой художник и человек со своими страстями, страхами, болезнями, потерями. "Аутсайдеры - всегда заведомо проигравшие, их узнаешь с первого взгляда. Они рождаются, творят, любят и умирают не в том месте и не в то время. Живут словно в параллельных мирах. И вечно не по тому адресу", - пишет Альфредо Аккатино.

Фото: предоставлено издательством "Слово"

Его воображаемый музей тех, кто не попал в топ-100, открывает эпатажная, эксцентричная, яркая и невероятно талантливая Эльза фон Фрейтаг-Лорингофен - художница, перформер и поэтесса. Это о ней один из отцов основателей дадаизма и сюрреализма Марсель Дюшан писал "Баронесса - не футурист. Она сама и есть будущее". Ее жизнь напоминает вихрь неожиданных сюжетных поворотов. Родившись в бедной семье, она, как могла, пробивалась наверх, а достигнув успеха, снова скатывалась в пропасть. Можно только догадываться, сколько жизней она прожила за свои 53 года, но каждый раз она предвосхищала свое время. Она эпатировала публику украшениями в виде чайников, клеток с канарейками и пластиковыми кольцами от занавесок и вдохновляла художников своими сумасшедшими идеями. Кстати, знаменитый "Фонтан" Дюшана скорее всего придумала именно она.

Вслед за эксцентричной баронессой, нарядам которой позавидовала бы сама Леди Гага, появляется голландский художник и гравер Дик Кет, живший в первой половине XX века и прославившийся благодаря своим натюрмортам и автопортретам, на которых видны его "пальцы-барабанные палочки" - следствие болезни. Он оставил после себя 140 картин, и 40 из них - автопортреты. И это само по себе уже точно о чем-то говорит.

Он умрет за несколько дней до своего тридцать восьмого дня рождения - задумчивый и меланхоличный, но никогда не отчаивающийся. А его полотна, появившиеся благодаря смелым техническим экспериментам, и полвека спустя остаются как никогда актуальны.

Будущее художника Каньяччо ди Сан Пьетробуло было предрешено, когда в 1928 году его картину "После оргии" отвергла судейская комиссия Венецианской биеннале во главе с Маргеритой Сарфатти - теоретиком искусства, и по совместительству любовницей и биографом Бенито Муссолини. "Художник и анархист, хотя он сам этого до конца не осознавал, был бешеным псом итальянской живописи 1930-х годов. Вечно рычащим и не признающим хозяев, прямо как киник Диоген".

Фото: предоставлено издательством "Слово"

Следующий зал воображаемого музея посвящен Амрите Шер-Гил - индийской Фриде Кало и одной из самых важных художниц Азии XX века. Она создала серию картин, изображающих жительниц индийских деревень, и целое отдельное направление в живописи. Амрита рисовала горных женщин, отдавая дань их тяжелой жизни и ежедневном каторжному труду. Экспериментируя с формами и красками, смешанными из земли, пигментов и специй, она рисовала женщин с очень живым выражением лица. Ее картины передают эмоции, чувства и импульсы, чего раньше никогда не было в индийской живописи. Амрита умерла при странных обстоятельствах за несколько дней до открытия первой большой персональной выставки.

В элиту талантливых аутсайдеров также попали русский эмигрант, всю жизнь "рисующий дьявола" Николай Калмаков, итальянский художник, чудом балансирующий на грани безумия, Джинно России, племянник Оскара Уайльда, поэт и интеллектуал, обожаемый дадаистами и сюрреалистами Артюр Краван, художник-шаман Павел Филонов, ставшая жертвой нацисткой программы умерщвления людей, недостойных жить, Эльфрида Лозе-Вехтлер, литовский художник и музыкант Микалоюс Константинас Чюрленис, которого на родине считают отцом-основателем современной живописи и музыки и многие-многие другие.

Завершает эту энциклопедию непознанного и недооцененного современного искусства история отца автора - Энрико Аккатино несмотря на то, что он чаще оказывался в нужное время в нужном месте. "И я его тоже причислил к аутсайдерам, потому что он никак не подходил под другие определения. Потому что всю свою жизнь он хотел быть художником, причем именно быть, а не просто работать. И делать это так, как будто завтра никогда не наступит. Я понял это уже потом, но все же понял…".

Фото: предоставлено издательством "Слово"

Но важнее другое - если бы маленький Альфредо часами не просиживал в мастерской отца, готовя полотна и растирая краски, он бы не превратился в детектива от искусства, способного вернуть к жизни эмоции, краски и осколки визуальной культуры XX века. "Папа привил мне любовь к изобразительному искусству и наделил привилегией не испытывать благоговейного страха ни перед кем и ни перед чем, любить или не любить что-то, не думая о том, что покажусь кому-то невежественным", - признается Аккатино-младший.

Вера Альфредо Аккатино в силу искусства внушает оптимизм. А если кто-то из художников-героев этой книги заставит читателя по-новому посмотреть на окружающий мир и открыть для себя новые идеи и произведения, тогда "наконец аутсайдеры - забытые всеми, заведомо проигравшие - смогут сказать, что победили".