Впервые в США коронавирус диагностировали у тигра

В США коронавирус впервые подтвердили у животного. В зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица. Предположительно, животное заразил работник, который мог не знать о своей болезни и ухаживать за хищницей. Информация пришла из Общества по охране дикой природы.

"Взятый тест на COVID-19 у четырехлетней малайской тигрицы, дал положительный результат. Симптомы вирусной болезни появились также у сестры заболевшей хищницы, у двух амурских тигров и трех африканских львов. У всех животных начался сухой кашель", - говорится в заявлении специалистов, которое приводит РИА Новости.

Ветврачи оперативно протестировали других обитателей зоопарка, которые живут по соседству с заболевшей тигрицей и пришли к выводу, что все они здоровы. Дополнительные меры профилактики также приняты и для всего персонала, который ухаживает за животными. Агентство Associated Press отмечает, что это первый известный случай заражения тигра в мире. Ранее, в своем исследовании ученые Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института отмечали восприимчивость кошачьих к COVID-19.

Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число заболевших коронавирусом здесь превысило уже 122 тысячи человек.