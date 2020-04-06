Необычное дело пришлось пересматривать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Речь шла о споре: кто отец у ребенка, зачатого методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Подобных процессов в нашей стране пока немного, но то, что их обязательно станет больше, - сомнений не вызывает.

Метод ЭКО решает проблемы бездетных семей. Но если они неверно оформят документы, их ждут судебные тяжбы. Фото: iStock

На сегодняшний день в мире уже больше шести миллионов малышей, которые своему появлению на свет обязаны медикам. В нашей стране таких детей уже сотни тысяч, поскольку в российских клиниках метод ЭКО используют уже больше тридцати лет.

С этой точки зрения ситуация, которую изучал Верховный суд, выглядела почти стандартно - супруги не могли зачать ребенка и обратились в медицинское учреждение.

Мало кто знает, но при подобном медицинском вмешательстве, все без исключения медицинские заведения требуют от будущих родителей оформления большого числа документов. В нашем случае все так и было: супруга поставила, где это было необходимо, подписи. Но подписалась и за себя, и за своего мужа. Дело в том, что супруг дал ей доверенность на оформление всех нужных бумаг. Среди которых была, в частности, и бумага на согласие мужа использовать донорский материал, если его материал врачи отвергнут. Процедуры с биоматериалом мужа положительного результата не дали. Тогда жена решила использовать донора.

В итоге все завершилось успешно и на свет появился долгожданный ребенок. Это была девочка. В ЗАГСе, при оформлении свидетельства о рождении, супруга записала отцом ребенка своего мужа. Но потом что-то пошло не так. Мужчина через некоторое время узнал, что ребенок биологически не от него. И тогда он пошел в суд с иском об оспаривании отцовства.

В итоге долгих судебных тяжб спор пришлось изучать Верховному суду РФ. И его разъяснения важны тем, кто может столкнуться с подобной ситуацией.

Итак, супруги, у которых не получается зачать детей, могут обратиться в специализированные репродуктивные клиники. Процедура называется экстракорпоральное оплодотворение. Чтобы ей воспользоваться, необходимо подписать особый документ, он называется "информированное добровольное согласие". Сокращенно - ИДС.

Супруги обратились в местную медицинскую клинику для проведения процедуры ЭКО. Жена занималась оформлением всех документов, в том числе подписала добровольное согласие от имени мужа по нотариальной доверенности.

Замужняя женщина может воспользоваться методом ЭКО только с письменного и личного согласия супруга

Сначала в иске, а позже и в зале суда, мужчина утверждал, что выдавал доверенность с одной целью - стать биологическим родителем ребенка. А жена, совместно с врачами клиники, провела процедуры без его ведома и согласия.

Ответчиками оказались не только жена, но и клиника. Они не оспаривали факта, что ребенок рожден без использования материала мужа. И не подтвердили, что говорили супругу про донорский материал.

Суды с аргументами мужа не согласились и встали на сторону ответчиков. Суды объяснили свой отказ в удовлетворении исковых требований тем, что истец знал обо всех методах вспомогательных репродуктивных технологий и лично выдал жене нотариальную доверенность безо всяких ограничений.

Поэтому местные суды сделали вывод, что истец принял на себя права и обязанности по воспитанию и содержанию родившегося ребенка.

Возмущенный мужчина обжаловал отказы в Верховном суде страны. И высокая судебная инстанция с его доводами согласилась.

Верховный суд напомнил, что замужняя женщина может воспользоваться методом искусственного оплодотворения или имплантацией эмбриона только с письменного согласия супруга. Оно должно быть личным. И такого согласия в нашем случае ее супруг не давал. В деле нет подтверждений, что истец имел намерение воспользоваться помощью донора. Напротив, в материалах имеется лично подписанное им заявление, где речь идет об использовании его биоматериала.

Законодательство допускает, что семейная пара может использовать донорский материал, и это не лишает их статуса родителей. Один из главных критериев законности любого медицинского вмешательства, включая процедуру ЭКО, - это надлежащее оформленное информированное добровольное согласие. В деле супругов, которое оценил Верховный суд, оно было подписано по доверенности.

Невозможно передать по доверенности право согласиться на медицинское вмешательство, подчеркнул Верховный суд. А еще суд заметил, что этот вопрос выходит далеко за пределы споров об определении родительских прав или обязанностей при применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Главная мысль Верховного суда - подобное согласие - ИДС, можно оформить будущим родителям только лично, а не по доверенности.