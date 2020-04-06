Все организованные туристы вернулись в Беларусь

Меры, предпринятые официальными властями Беларуси, позволили завершить возвращение на родину более восьми тысяч организованных путешественников, которых застала пандемия коронавируса по всему миру. Все белорусские туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись, подтвердила 6 апреля директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, слова которой цитирует БЕЛТА.

По данным туроператоров и турагентов, уточнила она, определенные проблемы были при возвращении шести туристов из Таиланда, но и они 5 апреля уже вернулись в столицу. Правда, некоторые из самостоятельных туристов, которые не пользовались услугами турфирм, все еще остаются за границей. Их проблемами занимается внешнеполитическое ведомство Беларуси, добавила Воронович.

Как уже сообщал "СОЮЗ", во второй половине марта, когда государства начали закрывать границы из-за пандемии, за рубежом, по официальным данным, находилось более восьми тысяч организованных белорусских туристов. Из них только около шести тысяч оказались в Египте.