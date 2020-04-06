Второе обращение Путина по ситуации с COVID-19 смотрели 22,6 млн россиян

Второе телеобращение президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, которое вышло в эфир 2 апреля, посмотрели более 22,6 миллиона россиян. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании Mediascope.

Суммарная аудитория прямой трансляции превысила 22,6 миллиона человек. Большинство зрителей смотрели трансляцию на Первом канале, его аудитория составила 5,9 миллиона человек, на "России 1" - 3,4 миллиона, НТВ - 3,2 миллиона.

Напомним, что Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам нашей страны в эфире телеканалов, он объявил о продлении нерабочего режима на всей территории России вплоть до 30 апреля с сохранением заработной платы. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.