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06.04.2020 16:35
Рубрика: Власть

Второе обращение Путина по ситуации с COVID-19 смотрели 22,6 млн россиян

Текст: Ксения Воронцова

Второе телеобращение президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, которое вышло в эфир 2 апреля, посмотрели более 22,6 миллиона россиян. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании Mediascope.

Фото: iStock
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Суммарная аудитория прямой трансляции превысила 22,6 миллиона человек. Большинство зрителей смотрели трансляцию на Первом канале, его аудитория составила 5,9 миллиона человек, на "России 1" - 3,4 миллиона, НТВ - 3,2 миллиона.

Напомним, что Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам нашей страны в эфире телеканалов, он объявил о продлении нерабочего режима на всей территории России вплоть до 30 апреля с сохранением заработной платы. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.

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