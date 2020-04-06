Вышла обновленная версия легендарной ICQ

Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ New. Новая версия знаменитой "аськи" стала "умной, быстрой, гибкой".

Разработчики добавили несколько интересных функций, которые упрощают процесс общения. В их числе - автоматический перевод аудио в текст; ответ в одно касание, когда мессенджер сам предлагает быстрый вариант ответа (стикеры или готовые фразы) в зависимости от контекста; возможность отправлять голосовые сообщения и заменять слова подходящими стикерами.

История переписки синхронизируется между всеми устройствами пользователя. Также в ICQ New есть возможность совершать аудио и видеозвонки, создавать свои каналы и общаться в групповых чатах, которые могут включать до 25 000 участников.

Для того, чтобы не делиться номером телефона, в мессенджере можно отправлять свой никнейм. Еще одна особенность ICQ New - отправка фото и видео в оригинале, без сжатия.

Кроме этого, все желающие могут пользоваться уже готовыми ботами, либо создавать свои.

ICQ New уже доступна в App Store и Google Play. Мессенджер работает на всех платформах, включая Windows, Linux и Web.