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Вышла обновленная версия легендарной ICQ

Текст:   Виктория Чернышева
06.04.2020,  
11:03
Фото: icq.com Фото: icq.com
Фото: icq.com

Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ New. Новая версия знаменитой "аськи" стала "умной, быстрой, гибкой".

Разработчики добавили несколько интересных функций, которые упрощают процесс общения. В их числе - автоматический перевод аудио в текст; ответ в одно касание, когда мессенджер сам предлагает быстрый вариант ответа (стикеры или готовые фразы) в зависимости от контекста; возможность отправлять голосовые сообщения и заменять слова подходящими стикерами.

История переписки синхронизируется между всеми устройствами пользователя. Также в ICQ New есть возможность совершать аудио и видеозвонки, создавать свои каналы и общаться в групповых чатах, которые могут включать до 25 000 участников.

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Для того, чтобы не делиться номером телефона, в мессенджере можно отправлять свой никнейм. Еще одна особенность ICQ New - отправка фото и видео в оригинале, без сжатия.

Кроме этого, все желающие могут пользоваться уже готовыми ботами, либо создавать свои.

ICQ New уже доступна в App Store и Google Play. Мессенджер работает на всех платформах, включая Windows, Linux и Web.

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