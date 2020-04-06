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Xiaomi и другие со скидкой. Китайские смартфоны могут подешеветь

Текст:   Антон Благовещенский
06.04.2020,  
16:49

Флагманские смартфоны Apple упали в цене на китайском рынке. Вслед за ними могут подешеветь и аппараты от местных производителей, считает Пань Цзютан, партнер департамента промышленных инвестиций Xiaomi.

Как пишет Gizchina, в конце минувшей недели вся линейка iPhone 11 начала продаваться дешевле у официального ритейлера Suning. Больше других подешевел топовый iPhone 11 Pro Max - на 225 долларов. Не исключено, что таким образом продавец решил подстегнуть продажи новинки.

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Следом за iPhone китайские смартфоны также могут упасть в цене, считает Пань Цзютан. По его словам, покупатели, решившие сменить девайс, выберут аппарат с поддержкой 5G, и если смартфоны без поддержки сетей нового поколения не будут стоить меньше, то спрос на них упадет, особенно в Китае, полагает эксперт.

В 2020 году, по слухам, Apple представит долгожданный iPhone с поддержкой 5G.

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