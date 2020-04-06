Xiaomi запатентовала смартфон с экраном-водопадом

Xiaomi оформила патент на смартфон с закругленным с двух сторон на 90 градусов экраном. Это так называемый дисплей-водопад.

Новый гаджет имеет боковое управление. Когда на смартфоне открыт главный экран, по бокам отображаются индикатор заряда батареи и уровень заряда сети. При запуске определенного приложения сбоку появляются рабочие значки для конкретной программы. Например, если это мультимедийный проигрыватель, с боковой панели можно нажать паузу или пропустить трек.

Как уточняет портал Lets Go Digital, камера нового смартфона, скорее всего, спрятана под дисплей. Первые прототипы таких гаджетов показали еще в июне прошлого года Xiaomi и Oppo. Однако пока на рынке подобные смартфоны не появились. Скорее всего, это произойдет в нынешнем году.

Не исключено, что запатентованный смартфон - это упрощенная и более дешевая альтернатива Mi Mix Alpha, либо возможный преемник Mi 10 (Pro).