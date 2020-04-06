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Xiaomi запатентовала смартфон с экраном-водопадом

Текст:   Виктория Чернышева
06.04.2020,  
16:16
Фото: nl.letsgodigital.org Фото: nl.letsgodigital.org
Фото: nl.letsgodigital.org

Xiaomi оформила патент на смартфон с закругленным с двух сторон на 90 градусов экраном. Это так называемый дисплей-водопад.

Новый гаджет имеет боковое управление. Когда на смартфоне открыт главный экран, по бокам отображаются индикатор заряда батареи и уровень заряда сети. При запуске определенного приложения сбоку появляются рабочие значки для конкретной программы. Например, если это мультимедийный проигрыватель, с боковой панели можно нажать паузу или пропустить трек.

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Как уточняет портал Lets Go Digital, камера нового смартфона, скорее всего, спрятана под дисплей. Первые прототипы таких гаджетов показали еще в июне прошлого года Xiaomi и Oppo. Однако пока на рынке подобные смартфоны не появились. Скорее всего, это произойдет в нынешнем году.

Не исключено, что запатентованный смартфон - это упрощенная и более дешевая альтернатива Mi Mix Alpha, либо возможный преемник Mi 10 (Pro).

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