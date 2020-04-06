Указ главы Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2020 года № 1099 "Об исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" постановляю:

1. Утвердить перечень исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

2) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

3) Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);

4) Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия);

5) Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия);

6) Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия);

7) Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

2. Утвердить перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению к настоящему Указу.

3. Уполномоченным исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия):

1) привести нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия) в соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2) обеспечить составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих компетенций.

4. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев





Утвержден Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2020 г. № 1099

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

1. Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) - главный государственный инспектор Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

2. Первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) - первый заместитель главного государственного инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

3. Заместители министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) - заместители главного государственного инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

4. Руководители департамента экологической безопасности и правовой экспертизы, департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий и их заместители - старшие государственные инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

5. Главные специалисты, ведущие специалисты департамента экологической безопасности и правовой экспертизы, департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий - государственные инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

6. Руководители и заместители руководителей территориальных подразделений - старшие государственные инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

7. Старшие государственные инспектора территориальных подразделений - старшие государственные инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

8. Государственные инспектора территориальных подразделений - государственные инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)

1. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

2. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

3. Заместитель руководителя департамента дорожной службы и автомобильного транспорта.

4. Руководитель отдела департамента дорожной службы и автомобильного транспорта.

5. Заместитель руководителя отдела департамента дорожной службы и автомобильного транспорта.

6. Главный специалист департамента дорожной службы и автомобильного транспорта.

7. Ведущий специалист департамента дорожной службы и автомобильного транспорта.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

1. Министр образования и науки Республики Саха (Якутия).

2. Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

3. Руководитель департамента по контролю и надзору.

4. Главные специалисты департамента по контролю и надзору.

5. Ведущие специалисты департамента по контролю и надзору

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)

1. Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

2. Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

3. Руководитель отдела регулирования алкогольного рынка.

4. Главный специалист отдела регулирования алкогольного рынка.

5. Ведущий специалист отдела регулирования алкогольного рынка.

Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)

1. Заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) - главный государственный инспектор Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

2. Руководитель подразделения, ведающий вопросами регионального государственного геологического надзора - заместитель главного государственного инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

3. Заместитель руководителя подразделения, ведающий вопросами регионального государственного геологического надзора - старший государственный инспектор Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

4. Главный специалист подразделения, ведающий вопросами регионального государственного геологического надзора - государственный инспектор Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

5. Ведущий специалист подразделения, ведающий вопросами регионального государственного геологического надзора - младший государственный инспектор Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды.

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

1. Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

2. Первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

3. Заместители председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

4. Руководитель департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и надзора.

5. Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и надзора.

6. Главные, ведущие специалисты департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и надзора.

Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

1. Руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

2. Первый заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

3. Заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

4. Руководители отделов, заместители руководителей отделов.

5. Главные и ведущие специалисты отделов.







