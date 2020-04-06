За сутки в России добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах

Это самое большое количество увеличения заболеваемости за последнее время. Больше всего вновь заболевших по прежнему в Москве - 591.

По регионам распределение такое:

1. Москва - 591

2. Московская область - 82

3. Санкт-Петербург - 35

4. Республика Коми - 31

5. Республика Татарстан - 16

6. Краснодарский край - 11

7. Ивановская область - 10

8. Тульская область - 10

9. Вологодская область - 10

10. Воронежская область - 9

11. Ставропольский край - 9

12. Республика Марий Эл - 9

13. Нижегородская область - 9

14. Липецкая область - 8

15. Тамбовская область - 8

16. Республика Бурятия - 8

17. Волгоградская область - 7

18. Архангельская область - 6

19. Республика Адыгея - 6

20. Брянская область - 5

21. Рязанская область - 5

22. Ленинградская область - 5

23. Республика Дагестан - 5

24. Пензенская область - 5

25. Алтайский край - 5

26. Белгородская область - 4

27. Свердловская область - 4

28. Челябинская область - 4

29. Мурманская область - 3

30. Республика Северная Осетия - 3

31. Красноярский край - 3

32. Иркутская область - 3

33. Владимирская область - 2

34. Тверская область - 2

35. Республика Карелия - 2

36. Новгородская область - 2

37. Чувашская Республика - 2

38. Оренбургская область - 2

39. Республика Хакасия - 2

40. Кемеровская область - 2

41. Калужская область - 1

42. Костромская область - 1

43. Орловская область - 1

44. Смоленская область - 1

45. Псковская область - 1

46. Чеченская Республика - 1

47. Республика Мордовия - 1

48. Ульяновская область - 1

49. Республика Крым - 1

Всего в России зарегистрировано уже 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах.

За сутки выздоровел 51 человек: Санкт-Петербург - 25, Москва - 8, Краснодарский край - 4, Республика Дагестан - 4, Нижегородская область - 3, Республика Крым - 3, Московская область - 1, Красноярский край - 1, Тульская область - 1, Самарская область - 1. За весь пик выздоровело 406 человек. Умерли за сутки 2 пациента с коронавирусом: по 1 в Коми и Подмосковье. Всего умерло за время пандемии 47 россиян.