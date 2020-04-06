За сутки в России добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах

По регионам распределение такое:
1. Москва - 591
2. Московская область - 82
3. Санкт-Петербург - 35
4. Республика Коми - 31
5. Республика Татарстан - 16
6. Краснодарский край - 11
7. Ивановская область - 10
8. Тульская область - 10
9. Вологодская область - 10
10. Воронежская область - 9
11. Ставропольский край - 9
12. Республика Марий Эл - 9
13. Нижегородская область - 9
14. Липецкая область - 8
15. Тамбовская область - 8
16. Республика Бурятия - 8
17. Волгоградская область - 7
18. Архангельская область - 6
19. Республика Адыгея - 6
20. Брянская область - 5
21. Рязанская область - 5
22. Ленинградская область - 5
23. Республика Дагестан - 5
24. Пензенская область - 5
25. Алтайский край - 5
26. Белгородская область - 4
27. Свердловская область - 4
28. Челябинская область - 4
29. Мурманская область - 3
30. Республика Северная Осетия - 3
31. Красноярский край - 3
32. Иркутская область - 3
33. Владимирская область - 2
34. Тверская область - 2
35. Республика Карелия - 2
36. Новгородская область - 2
37. Чувашская Республика - 2
38. Оренбургская область - 2
39. Республика Хакасия - 2
40. Кемеровская область - 2
41. Калужская область - 1
42. Костромская область - 1
43. Орловская область - 1
44. Смоленская область - 1
45. Псковская область - 1
46. Чеченская Республика - 1
47. Республика Мордовия - 1
48. Ульяновская область - 1
49. Республика Крым - 1
Всего в России зарегистрировано уже 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах.
За сутки выздоровел 51 человек: Санкт-Петербург - 25, Москва - 8, Краснодарский край - 4, Республика Дагестан - 4, Нижегородская область - 3, Республика Крым - 3, Московская область - 1, Красноярский край - 1, Тульская область - 1, Самарская область - 1. За весь пик выздоровело 406 человек. Умерли за сутки 2 пациента с коронавирусом: по 1 в Коми и Подмосковье. Всего умерло за время пандемии 47 россиян.