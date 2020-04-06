Заболевший COVID-19 премьер Великобритании продолжает выполнять свои обязанности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный вечером 5 апреля из-за заболевания коронавирусом, находится в хорошем расположении духа. Об этом 6 апреля заявил его пресс-секретарь, сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря, Джонсон провел "комфортную ночь в больнице" и теперь "с хорошим настроением продолжает выполнять обязанности главы правительства".

Но несмотря на положительный настрой, британский премьер пока что останется в больнице под наблюдением врачей.

"Минувшей ночью, - написал Джонсон в своем Twitter 6 апреля, - я отправился в больницу по совету моего доктора, чтобы сдать несколько рядовых тестов, поскольку у меня все еще не прошли симптомы коронавируса... Хочу поблагодарить всех замечательных врачей - вы лучшее, что есть в Британии".