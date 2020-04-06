Федеральный закон от 4 апреля 2020 г. N 107-ФЗ "О внесении изменений в статью 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 1, ст. 51; N 29, ст. 4342, 4375; 2016, N 15, ст. 2058; N 27, ст. 4254; 2017, N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 59, 88; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 53, ст. 8428; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767) следующие изменения:

1) части 33, 35, 36 и 39 признать утратившими силу;

2) дополнить частями 66 и 67 следующего содержания:

"66. До 31 декабря 2022 года заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения вправе осуществлять закупки оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно- строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, или осуществлять выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренного статьей 24 настоящего Федерального закона, в порядке, который согласован с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя. При этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке.

67. До 31 декабря 2022 года заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения вправе осуществлять закупки оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, или осуществлять выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренного статьей 24 настоящего Федерального закона, в порядке, который согласован с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя. При этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин