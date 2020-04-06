Заражение COVID-2019 теперь можно застраховать

Центробанк рекомендовал страховщикам поддержать клиентов, которые пострадали от коронавируса.

Регулятор предлагает им идти навстречу страхователю в случае подтверждения у него коронавируса и продлевать сроки урегулирования страховых случаев, предоставлять отсрочку платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

- Эти меры являются разумными и позволят защитить граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за заболевания коронавирусом. Страховщики готовы выполнять их в полном соответствии с рекомендациями регулятора, - заверил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Участники рынка решили поддержать не только тех, у кого коронавирус подтвердился, то и тех, кто боится им заразиться. Несколько российских страховых компаний с марта стали продавать полисы, покрывающие риск заражения коронавирусом. У некоторых страховщиков их можно купить как отдельный продукт, у других риск вписан в полисы ДМС, страхования от несчастных случаев и выезжающих за рубеж (ВЗР).

Страховая защита от коронавируса - своевременное решение, полагает директор департамента страхования имущества физлиц "АльфаСтрахование" Денис Титов: "В непростой для всего мира эпидемиологической ситуации дополнительная защита для себя и близких необходима для спокойствия и уверенности". Полис на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов (включая COVID-2019) в компании стоит от 2 до 10 тысяч рублей. При подтверждении диагноза застрахованный получит 20, 50 или 100 тысяч рублей - в зависимости от выбранного варианта программы. 1 миллион рублей выплачивается родственникам страхователя при смертельном исходе.

Совместный продукт предлагают банк "Восточный" и страховая компания "Арсенал", он стоит 3-9 тысяч рублей. В период нетрудоспособности владелец полиса будет получать от 3 до 6 тысяч рублей в день, за счет которых можно в том числе оплатить лечение. В случае смерти застрахованного его родственники получат выплату от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Полис стоит в среднем 3 тысячи рублей, а в случае подтверждения диагноза коронавируса можно получить выплату до 1 миллиона рублей

В "Тинькофф Страхование" коронавирус наряду с другими вирусными заболеваниями (ОРВИ или грипп) входит в базовое медицинское покрытие страховых полисов для путешественников. Если в поездке клиент компании заболеет коронавирусом, страховщик оплатит поиск врача и клиники, госпитализацию или амбулаторное лечение, компенсацию расходов на лекарства, экстренное возвращение в Россию.

Однако реально воспользоваться возможностями полисов страхования выезжающих за рубеж может не получиться - большинство государств приняли специальные меры вроде карантина, закрытия международного авиасообщения и др. Людям по всему миру этой весной пришлось отменять запланированные поездки. А на полисы выезжающих за рубеж не действует "период охлаждения" -14 дней с момента покупки, в течение которых от страховки можно отказаться и вернуть деньги. Крупные участники рынка (например, "Ингосстрах", "Сбербанк страхование" и др.) возвращают клиентам деньги за полисы ВЗР, которые не понадобились из-за отмены поездки.

Пандемия коронавируса, как рассказали страховщики, пока не вызвала роста спроса на полисы ДМС, страхования от несчастных случаев и других продуктов, связанных с защитой здоровья.

- Заметной динамики премии мы не наблюдаем, - рассказала директор по андеррайтингу личных видов страхования страховой компании "Согласие" Олеся Сабанова. - Мы прогнозируем снижение сборов по ДМС и страхованию от несчастных случаев по всему рынку в связи с закрытием многих предприятий, особенно в сфере обслуживания. Страхователи в период кризиса будут экономить средства.

В то же время, по словам Сабановой, есть спрос на новые продукты страхования от несчастных случаев и болезней, в частности от коронавируса. Поэтому компания также запустила продажи коробочного продукта по страхованию от COVID-19. Он позволяет застраховать не только себя, но и ближайших членов семьи, включая маленьких детей. Стоимость полиса - 3,5 тысячи рублей, страховым случаем считается госпитализация или уход из жизни застрахованного в результате COVID-19.

124 человека купили страховку от коронавируса в первый день продаж

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) считают, что при выборе страховки сейчас лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не усеченные их варианты, построенные только лишь на покрытии рисков коронавируса. Среди причин смертности россиян по-прежнему лидируют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, напоминают в союзе.

- Несмотря на всю серьезность коронавируса и его последствий, стоит помнить, что, по статистике, в обычной жизни наших граждан подстерегают совсем другие риски. Снизить для себя и своей семьи экономические последствия реализации таких рисков можно при помощи полноценных договоров личного страхования, - полагает вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Он добавил, что в условиях повышенного внимания к необходимости соблюдения мер по профилактике вирусных заболеваний одним из эффективных инструментов может быть использование телемедицины. Этот сервис сейчас включен практически во все продукты ДМС и страхования жизни. Онлайн-консультация с врачом по некритическим вопросам, в том числе по вопросам профилактики, позволяет избежать излишнего посещения медицинского учреждения. "Осознанное отношение к своему здоровью, уважение к друг другу и превентивные меры сдерживания позволят избежать вирусных заболеваний", - подчеркнул Виктор Дубровин.