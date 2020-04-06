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6 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.
Вступает в силу 12 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Внести в пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 14, ст. 2018; N 29, ст. 4356) изменение, дополнив его словами ", а также в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию".

Президент Российской Федерации В. Путин