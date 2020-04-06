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06.04.2020 18:47
Рубрика: Власть

Зюганов представил Мишустину предложения по поддержке граждан и экономики

Текст: Татьяна Замахина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал о предложениях КПРФ по поддержке граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса.

В мероприятии, которое прошло в видеоформате, в числе прочих приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководство фракции КПРФ.

Фото: iStock
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Геннадий Зюганов обратил внимание на важность всеобъемлющей поддержки врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

- В число тех, кого поощряют, не попали те, кто продает лекарства в аптеках, и те, кто разносит материалы по больным, - отметил он. - Мне думается, необоснованно. Они должны попасть в категорию лиц, которым требуется особая поддержка.

Кроме того, он призвал усилить поддержку малообеспеченных и безработных граждан. "У некоторых запаса хватит в лучшем случае на две-три недели", - добавил политик.

Среди проблем, на которые от также обратил внимание, - тарифы на горючее и ЖКХ.

Лидер КПРФ, кроме того, предложил изучить опыт народных предприятий, чтобы обеспечить продовольственную безопасность РФ.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин: Пандемию коронавируса надо пройти с минимальными потерями

- После дефолта мы их создали более 200, они, не взяв у государства ни копейки, сейчас производят качественную продукцию, имеют самую высокую зарплату и социальную защиту и готовы очень активно поделиться своим опытом, - пояснил он.

- И третье - хорошее настроение, - считает Зюганов. - У нас есть великолепные музыкальные передачи, прекрасные фильмы. У нас великолепные песни. Тем более что идем к 75-й годовщине Победы и к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина. Надо все эти меры использовать для укрепления духа.

Глава коммунистов выразил уверенность, что "одолеть этот вирус" удастся, но впереди очень ответственная работа.

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