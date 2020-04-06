Биологи записали "успокаивающее звучание" коронавируса

Американские биологи преобразовали естественные колебания белка короноподобного шипа на поверхности SARS-CoV-2 в звуки. Теперь ученые знают, как "звучит" коронавирус.

Идея преобразования сложных структур и данных в звуки не нова. Несколько лет назад исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали методику преобразования белковых структур в музыку: они попытались перенести все уникальные черты аминокислот, из которых состоят белки, в виртуальный мир.

Биологи из команды Маркуса Бюлера перевели в звуки естественные вибрации в молекуле белка: у каждой его аминокислоты характерные колебания в зависимости от ее размера, молекулярной массы, энергии и состояния связи. При переводе в диапазон слышимых частот появляются звуковые последовательности, которые соответствуют структуре белка.

Сейчас Бюлер и его коллеги "прослушали" звуковые последовательности шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2. Этот недавно расшифрованный белковый шип на поверхности вируса прикрепляется к белку-рецептору на поверхности клеток-хозяев - так он "хватается" за атакуемую им клетку человеческого организма и проникает в нее.

Слушая "музыкальное представление аминокислотной последовательности и структуры белка шипа SARS-CoV-2", Бюлер и его коллеги вынуждены признать его метафорическое коварство: "Это многослойная алгоритмическая композиция, в которой отражается как спектр вибраций всего белка, так и последовательность аминокислот в виде переплетенных мелодий. И если вы "послушаете" этот белок, то удивитесь: это невероятно интересные и даже приятно успокаивающие звуки".