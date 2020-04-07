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7 апреля 2020 г.

Распоряжение главы Республики Адыгея от 6 апреля 2020 года № 65-рг "О внесении изменения в распоряжение Главы Республики Адыгея от 3 марта 2015 года № 25-рг "Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.

Внести в распоряжение Главы Республики Адыгея от 3 марта 2015 года № 25-рг "Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015, № 3) изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



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Перечень системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея
(pdf, PDF, 261 Кб)