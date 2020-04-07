Распоряжение главы Республики Адыгея от 6 апреля 2020 года № 65-рг "О внесении изменения в распоряжение Главы Республики Адыгея от 3 марта 2015 года № 25-рг "Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея"

Внести в распоряжение Главы Республики Адыгея от 3 марта 2015 года № 25-рг "Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015, № 3) изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







