В целях реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Алтайском крае Правительство Алтайского края постановляет:

1. Определить, что в условиях действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - "Указ") могут осуществлять деятельность согласно перечню (приложение) организации, в том числе индивидуальные предприниматели (работодатели и их работники), при условии реализации ими мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на объекте (территории) организации, в том числе индивидуального предпринимателя, при организации проезда работников на место работы и с места работы, предусмотренных рекомендациями и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, нормативными актами Алтайского края.

2. В случае установления факта несоблюдения организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 1 настоящего постановления, условия, определенного пунктом 1 настоящего постановления, на такие организации, в том числе индивидуальных предпринимателей, по решению Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, принимаемому на основании информации, поступающей от органов исполнительной власти Алтайского края, осуществляющих полномочия в установленной сфере деятельности, распространяется действие Указа со дня установления такого факта, о чем организация, в том числе индивидуальный предприниматель, уведомляется в течение одного рабочего дня с даты принятия такого решения.

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к постановлению Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150

Перечень видов деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Добыча полезных ископаемых;

2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;

3. Производство кокса и нефтепродуктов;

4. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;

5. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;

6. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;

7. Производство мебели;

8. Производство бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

9. Ремонт и монтаж машин и оборудования;

10. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

11. Лесоводство и лесозаготовки;

12. Обработка древесины, производство изделий из дерева;

13. Производство, хранение и (или) реализация удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;

14. Производство и (или) реализация сельскохозяйственной техники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;

15. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, горючесмазочных материалов;

16. Автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси;

17. Производство и (или) реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции;

18. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;

19. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;

20. Предоставление кредитов организациям, индивидуальным предпринимателям;

21. Научные исследования и разработки;

22. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;

23. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;

24. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;

25. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;

26. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;

27. Предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения;

28. Дорожная деятельность;

29. Оказание услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы, заключений об оценке;

30. Оптовая торговля живыми животными;

31. Торговля твердым топливом, сжиженным газом;

32. Розничная и оптовая торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах;

33. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

34. Деятельность в сфере информационных технологий;

35. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования, изготовление ключей;

36. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;

37. Ремонт бытовой техники;

38. Услуги химчисток, прачечных;

39. Услуги автомобильного сервиса;

40. Охранная деятельность;

41. Деятельность в области портретных фотографий на документы;

42. Клининговые услуги, за исключением жилых помещений.







