Постановление правительства Амурской области от 7 апреля 2020 года № 190 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р Правительство Амурской области постановляет:

1. Утвердить:

сводный перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена на территории Амурской области в период с 07.04.2020 по 30.04.2020, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

сводный перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, продолжающим осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе в части усиления мер по дезинфекции, соблюдения социального дистанцирования (не менее 1 метра), использования средств индивидуальной защиты, медицинского наблюдения за работниками.

3. Установить, что разъяснения о применении настоящего постановления осуществляет министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 07.04.2020.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







