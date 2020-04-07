В связи с угрозой распространения коронавируса многие жители нашей страны находятся сейчас в режиме самоизоляции, то есть не выходят из дома без острой необходимости. Тысячи людей - на карантине: это, конечно же, носители инфекции, граждане, у которых есть подозрение на коронавирус, а также те, кто недавно вернулся из-за границы. Многие организации закрыты. Очевидно, что в таких условиях малый и средний бизнес несет большие убытки.

Для поддержки предпринимателей в этот непростой период президент Владимир Путин предложил целый комплекс мер.

Во-первых, он поручил предоставить отсрочку по уплате налогов на полгода для субъектов малого и среднего предпринимательства в тех отраслях экономики, которые наиболее пострадали от пандемии.

Во-вторых, президент выступил с инициативой снизить в два раза - с 30% до 15% - совокупный размер страховых взносов во внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса при условии, что зарплаты сотрудников в соответствующих организациях превышают минимальный размер оплаты труда.

Во исполнение этих поручений на прошлой неделе Госдума приняла закон, который предоставляет правительству право на установление для компаний, пострадавших из-за коронавируса, отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов. 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому срок послаблений может составить от года до пяти лет в зависимости от тяжести наступивших последствий.

Также принятый нами закон предусматривает снижение с 1 апреля размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Благодаря этому решению за оставшиеся 9 месяцев 2020 года каждый предприниматель, чьи сотрудники получают зарплату выше МРОТ, сэкономит 135% от месячного фонда оплаты труда. Данных средств, несомненно, хватит, чтобы выплатить апрельские зарплаты всем работникам, даже если компания приостановила свою деятельность в этом месяце.

Еще одна важная мера, предложенная президентом, - предоставление кредитных каникул на срок до полугода целому ряду субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующий закон тоже был принят нами на прошлой неделе. Отмечу, что, согласно этому документу, кредитные каникулы на 6 месяцев смогут также требовать индивидуальные предприниматели и обычные физические лица в случае падения их доходов из-за коронавируса на 30% и более.

Серьезные меры по поддержке бизнеса были приняты и во многих регионах. Например, в Москве для компаний, работающих в сфере торговли, бытовых услуг, туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры, досуга и спорта до 31 декабря продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Если эти организации арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время эпидемии, они будут освобождены от платы за аренду с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля. Более того, до конца года продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал.

Для киосков, находящихся в московском метро, вдвое уменьшена плата по договорам на торговую деятельность. Если граждане, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания, тоже снизят арендную ставку для своих арендаторов не менее чем на 50%, то им будет предоставлена материальная помощь.

Однако все эти меры, разумеется, не являются исчерпывающими. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации президент, правительство и Федеральное Собрание будут принимать дополнительные решения для поддержки отечественного бизнеса.