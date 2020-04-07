Армения закрывает въезд для всех иностранцев

Армения с 7 апреля закрывает въезд на территорию страны для всех иностранцев, об этом сообщает МВД республики.

Это сделано на основании принятых 3 апреля правительством страны изменений в решение "Об объявлении чрезвычайного положения". Согласно документу, въезд иностранцев запрещается через все пограничные пропускные пункты вне зависимости от места прибытия.

Как пояснил МИД Армении, изменения обусловлены тем, что "географическое распространение коронавирусной инфекции больше не ограничивается странами с напряженной эпидемиологической ситуацией и включает почти все страны мира (территории)", сообщает новостной портал News.am.

Таким образом, всем лицам, не являющимся гражданами республики Армения или членом семьи гражданина Армении, а также тем, кто не имеет права на законное проживание на территории республики, "запрещается въезд на территорию страны через пограничные пропускные пункты в течение всего периода чрезвычайного положения".

Исключение будет сделано только для дипломатических представителей иностранных государств, представителей консульских учреждений и международных организаций, для членов их семей, а также - для лиц, имеющих разрешение на въезд от коменданта Армении или получивших особые разрешения.

Все, кто все же сможет въехать на территорию страны, должны будут пройти немедленный специальный осмотр на предмет симптомов коронавируса, а затем самоизолироваться или отправиться в больницу в случае наличия признаков заболевания.

В настоящее время в Армении более 850 заболевших коронавирусом, это самый высокий показатель среди трех закавказских государств. 8 человек скончались, 87 выздоровели.

Между тем, первый случай коронавируса выявлен в Нагорном Карабахе. Его обнаружили у человека, прибывшего туда из Армении.