Австралийские ученые обнаружили препарат, убивающий геном коронавируса

Австралийские ученые обнаружили препарат, который убивает геном коронавируса в течение двух дней, сообщает немецкое издание Focus. Это средство, которое используется для борьбы с вшами и чесоткой: ивермектин.

"Мы обнаружили, что одна доза ивермектина может удалить из организма всю вирусную РНК в течение 48 часов", - сказал руководитель исследования Кайли Вагстафф, который работает в "Институте Открытий" австралийского университета Монса в Мельбурне.

До настоящего времени влияние препарата на Sars-CoV-2-RNA было исследовано только в лаборатории. "Теперь мы должны выяснить, эффективна ли дозировка, с которой мы можем использовать ее для людей, - это следующий шаг", - продолжил директор исследования.

Ивермектин одобрен американским агентством по лекарственным средствам FDA, используется для лечения чесотки и считается безопасным лекарственным средством, а его активный ингредиент также широко доступен во всем мире.

Теперь исследователи хотят провести доклинические испытания и клинические исследования на добровольцах. Однако, вероятно, потребуется минимум месяц, чтобы определить его влияние на человека. Кроме того, исследователям потребуются финансовые ресурсы.

Более ранние исследования показали эффективность этого препарата против ряда других вирусов. Как именно препарат действует на коронавирус, неизвестно. Однако из-за его воздействия на другие вирусы ученые полагают, что он, вероятно, "ослабляет" способность вируса предотвращать его уничтожение клетками-хозяевами.