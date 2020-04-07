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07.04.2020 13:55
Рубрика: В мире

Австрия продлила пограничный контроль на границах ЕС до 27 апреля

Текст: Александр Саможнев

Правительство Австрии приняло решение продлить контроль на границах с Италией, Германий, Швейцарией и Лихтенштейном до 27 апреля, сообщает австрийский телеканал ORF. Ранее МВД страны планировало снять ограничения 7 апреля.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Австрия до конца апреля продлевает ограничения на выход на улицу

По оценкам экспертов, действия властей по закрытию границ свидетельствуют о росте недоверия, вызванного разобщенными действиями стран-членов ЕС в борьбе с пандемией коронавируса. И это несмотря на то, что ситуация в Австрии стабилизируется и существующие ограничения постепенно будут снимать.

В середине апреля начнут открываться небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров и общественные парки, объявил канцлер Себастьян Курц. По его словам, пасхальная неделя (католическая пасха выпадает на 12 апреля - прим. "РГ") станет определяющей, насколько быстро осуществится возвращение общества к привычной жизни. С 1 мая должны заработать торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы.

Курц полагает, что пока рано говорить о победе над коронавирусом. В этой связи в силе остается распоряжение правительства об обязательном ношении защитных масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и запрете массовых мероприятий, в том числе пасхальных. Политик рекомендовал отказаться от посещения родственников и праздновать пасху раздельно.

Канцлер также указал на то, что Австрия быстрее других отреагировала на распространение коронавируса и ввела строгие ограничительные меры. Поэтому, по всей вероятности, страна быстрее выйдет из кризиса. "Но только в том случае, если все будут продолжать последовательно придерживаться согласованных мер", - заключил Курц.

В мире Европа Австрия

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