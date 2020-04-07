Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на среду, 8 апреля. Официальный курс доллара понижен с 76,41 до 75,45 рубля, евро - с 82,63 до 82,01 рубля.

Рубль в целом укрепляется на биржевых торгах во вторник на фоне роста нефтяных котировок перед встречей ОПЕК+ по новым договоренностям об ограничении добычи нефти и позитивом на мировых фондовых рынках, связанным с улучшением статистики по коронавирусу.

Без новых негативных шоков на рынке, а также при сохранении надежд на балансировку нефтяного рынка за счет усилий экспортеров, курс рубля может формироваться в широком диапазоне 74-77 рублей за доллар и 80-83 рублей за евро, прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В случае срыва новой нефтяной сделки рубль может вернуться к уровням 77-78 рублей за доллар и 84-86 рублей за евро, считает он.