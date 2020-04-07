Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов

Новый непроницаемый "макинтош", как назвали два века назад плащ шотландского химика Чарльза Макинтоша, предлагают потребителям свежей продукции белорусские ученые. Правда, на этот раз ученым удалось разработать технологию производства материала, способного не только защитить, но и продлевать сроки хранения пищевой продукции, сообщили в пресс-службе Академии наук РБ, уточнив, что его производство организовано на предприятии "Бумажная фабрика" Гознака в Борисове.

Универсальная упаковка, в состав которой входит комплекс реагентов, подавляющих способность микроорганизмов к размножению, существенно увеличивает сроки хранения многих скоропортящихся продуктов, гарантируют специалисты. Речь идет не только об овощах и хлебобулочных изделиях, но и о колбасных изделиях, сыре и даже о кондитерских изделиях.

Но что еще более существенно, констатируют эксперты, используемые реагенты относятся к категории пищевых добавок и настолько прочно фиксируются бумагой, что гарантированно не переходят в пищевую продукцию, контактирующую с упаковкой. "Кроме того, в отличие от традиционной полимерной пленочной упаковки бумажный материал полностью биоразлагаемый. Микропористая структура придает ей мембранные свойства - своего рода дышащий материал", - уточнил директор Института общей и неорганической химии Анатолий Кулак, информирует БЕЛТА.

В этом году его коллеги планируют разработать технологии получения новых видов упаковочной бумаги, усилив ее функциональные свойства и расширив линейку продукции - например, создать жиро-влагостойкую бумагу повышенной прочности с биостатическими свойствами. Дело в том, что, например, для упаковки сливочного масла часто используют бумагу, пропитанную фторорганическими полимерами. А новая разработка содержит только биоразлагаемые элементы.

Более того, в институте создают бумагу, которая регулирует созревание фруктов. Проще говоря, в зависимости от состава бумаги она способна задержит их скороспелость или наоборот, способствовать дозреванию плодов. Из последних новинок ученых следует назвать и упаковку для длительного хранения продуктов. Она позволит снизить проникновение запаха от товара через упаковку. Для этого в бумагу добавляем неорганические оксидные соединения.