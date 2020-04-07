Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов

Универсальная упаковка, в состав которой входит комплекс реагентов, подавляющих способность микроорганизмов к размножению, существенно увеличивает сроки хранения многих скоропортящихся продуктов, гарантируют специалисты. Речь идет не только об овощах и хлебобулочных изделиях, но и о колбасных изделиях, сыре и даже о кондитерских изделиях.
Но что еще более существенно, констатируют эксперты, используемые реагенты относятся к категории пищевых добавок и настолько прочно фиксируются бумагой, что гарантированно не переходят в пищевую продукцию, контактирующую с упаковкой. "Кроме того, в отличие от традиционной полимерной пленочной упаковки бумажный материал полностью биоразлагаемый. Микропористая структура придает ей мембранные свойства - своего рода дышащий материал", - уточнил директор Института общей и неорганической химии Анатолий Кулак, информирует БЕЛТА.
В этом году его коллеги планируют разработать технологии получения новых видов упаковочной бумаги, усилив ее функциональные свойства и расширив линейку продукции - например, создать жиро-влагостойкую бумагу повышенной прочности с биостатическими свойствами. Дело в том, что, например, для упаковки сливочного масла часто используют бумагу, пропитанную фторорганическими полимерами. А новая разработка содержит только биоразлагаемые элементы.
Более того, в институте создают бумагу, которая регулирует созревание фруктов. Проще говоря, в зависимости от состава бумаги она способна задержит их скороспелость или наоборот, способствовать дозреванию плодов. Из последних новинок ученых следует назвать и упаковку для длительного хранения продуктов. Она позволит снизить проникновение запаха от товара через упаковку. Для этого в бумагу добавляем неорганические оксидные соединения.